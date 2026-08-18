Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 3 ölü, 17 yaralı

Hamit T'nin kullandığı İstanbul-Bodrum seferini yapan bir firmaya ait yolcu otobüsü, Söke-Milas kara yolunda aynı yönde ilerleyen İlter D. yönetimindeki demir yüklü tırla çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüs şoförü Torun ile yolculardan Mustafa Saydam kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 18 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 3 kişiden Songül Demir de ilçedeki özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Milas Kaymakamı Vural Karagül de bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.