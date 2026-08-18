5 bin 715 liralık biletleri 15 bin liraya satan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos'ta RAMS Park'ta Galatasaray ile Arca Çorum FK arasında Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan maç öncesinde karaborsa bilet satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Müsabakayı izlemek amacıyla bilet gişesine gelen 3 taraftara, şüpheliler H.D. ve B.K'nin gişe görevlisi M.E. ile işbirliği yaparak toplam satış bedeli 5 bin 715 lira olan biletleri 15 bin liraya sattıkları tespit edildi.

Polis ekiplerince adresleri belirlenen H.D, B.K. ve M.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. ve B.K. tutuklandı.