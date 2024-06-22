Türkiye-Portekiz maçı bu akşam TRT 1'den canlı yayınlanacak

BVB Dortmund Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer düdük çalacak.

Zwayer’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jeses Gil Manzano olacak. Mücadelede VAR görevini ise Almanya’dan Bastian Dankert yapacak.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden Ay-yıldızlılar, ilk maçlar sonunda grupta liderlik koltuğuna oturmuştu. Portekiz maçında da puan ya da puanlar hedefleyen milliler, gruptaki liderliğini de sürdürmek istiyor.

İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 9 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 7'sinde ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı.

Rekabette 6'sı resmi, 3'ü özel geride kalan 9 maçta Türkiye 9, Portekiz ise 19 gol attı.

Resmi maçlarda galibiyet yok

A Milli Takım'ın, Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor.

Ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısındaki iki galibiyetini de özel maçlarda elde etti.

Türkiye, 18 Aralık 1955 ve 2 Haziran 2012'de oynadığı hazırlık maçlarını 3-1'lik skorlarla kazandı.

İlk maç 1955'te

Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçı 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'den geldi.

Son maç 2022'de

İki ekip arasındaki son mücadele 24 Mart 2022'de oynandı. Porto şehrindeki Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final mücadelesini Portekiz 3-1 kazandı.

A Milli Takım, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin ikinci yarısında Burak Yılmaz'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Ay-yıldızlı ekip, 85. dakikada Burak Yılmaz ile bir penaltı atışından yararlanamadığı maçın 90+4. dakikasında kalesinde bir gol daha gördü. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan milli takımın, Dünya Kupası'na katılma mücadelesi sona erdi.

Maçlar

Türkiye ile Portekiz A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

24.03.2022 Porto 2022 Dünya Kupası play-off yarı finali 1-3

02.06.2012 Lizbon Özel 3-1

07.06.2008 Cenevre Avrupa Şampiyonası Finalleri 0-2

24.06.2000 Amsterdam Avrupa Şampiyonası Finalleri 0-2

14.06.1996 Nottingham Avrupa Şampiyonası Finalleri 0-1

19.04.1965 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 0-1

24.01.1965 Lizbon Dünya Kupası Elemeleri 1-5

25.03.1956 Lizbon Özel 1-3

18.12.1955 İstanbul Özel 3-1

(Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.)

Montella: Çok sabırlı olmalıyız

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, BVB Dortmund Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Montella, "Kendi kimliğimize, sistemimize uygun, oyun planımızı geliştirmemiz gerekiyor. Güçlü noklarımızı avantaja çevirme üzerinde durmalıyız ve sabırlı olmalıyız. Bu çok daha önemli bir olgu, niyetimiz topa sahip olmak, çünkü Portekiz de topu ayağında tutmayı çok iyi yapan takımlardan biri. Kendi performansımıza odaklanıp, sahaya en iyi performansımızı koyup, işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Çok sabırlı olmalıyız, topa da sahip olmak istiyoruz. Çünkü Portekiz de sürekli topa sahip olmak istiyor, rakipleri topa sahip olduğunda çok rahatsız oluyorlar. Bu şekilde planlarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Daha iyi bir defansif duruşa sahip olmamız gerekiyor. Bunu sergileyebilmek de ofansif oyuncularımızdan başlıyor." sözlerini kullanan Montella, "Portekiz hücum gücü yüksek takımlardan biri. Defans oyuncularını değiştirmeden defans anlayışını belki geliştirmeliyiz. Kompakt oluğumuz sürece bunu başarabiliriz. Aksiyonları beraber yapmak çok daha önemli. Bunu yapabildiğimiz takdirde defansif anlamda da beklediğiniz kadar sıkıntı yaşamayacağız. Defansif anlamda iyi olduktan sonra ofansif oyucularımızın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. İleride bizde de rakibe sıkıntı yaşatabilecek oyuncular var. İlk maçlarda biz 22 şut attık, onlar 12." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Güler açıklaması

İtalyan teknik adam, Arda Güler hakkında gelen bir soru üzerine, "Elbette böyle genç bir oyuncu için yükü kaldırmak kolay değil. Arda şutlarda yüzdesi çok yüksek bir futbolcu, kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle güçlü, iyi futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Baştan mı sonradan mı oynaması gerektiğine beraber karar vereceğiz. İkinci maçımızı oynayacağız, riski de hesaplayarak ona göre karar vereceğiz. İrfan Can Kahveci yarın bizimle olmayacak. Onun dışında eksik oyuncumuz bulunmuyor" şeklinde konuştu.

Türk taraftarların coşkusunu anlayabildiğini ancak milli takımın tamamen yarına odaklandığının altını çizen Vincenzo Montella, "Taraftarlar mutlu olabilir, hayal kurabilir ama bizlerin ayaklarımızı yerde tutmamız gerekiyor. Çok fazla abartırsanız gerçekliklerden uzaklaşırsınız. Gürcistan maçını unutup yarına odaklanmalıyız. Gerçeklere odaklanmamız gerekiyor. İşimiz yapmak için en iyi şekilde sahada olacağız. Konsantrasyonumuzu, arzumuzu, isteğimizi hiçbir zaman eksik etmeden sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

Montella, Portekiz karşısında bloklar arası mesafeyi açmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Yarının anahtarı tabii ki kompakt oyun, rakibe mesafe bırakmamak ve topu ayağımızda tutabileceğimiz en üst seviyede tutmak. Portekiz'in neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Sorunu çözmek için yeterli seviyede çalıştık. Bunu kaybetmezsek maç içesinde rakipler isterlerse 3’lü stopere de dönebilir. İstiyorlarsa Polonya’nın 3’lediği bir şekilde de oynayabilirler. Zaten onların nasıl oyun kurduklarını biliyoruz. Genel olarak 3’lü şekilde oyun kuruyorlar. Biz ona göre karşılığımızı vereceğiz. Onların zaaflarını da biliyoruz. Zaaflarını kullanarak istediğimiz performansı ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

"Ülkemizde ofansif oynamadığımızı düşünüyorlar"

İtalyan teknik adam, Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez’in, Türkiye’nin ofansif oynayan bir takım olduğu yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Rakip hocamızın söylediklerini okudum. Çok saygı duyduğum bir meslektaşım. Ülkemizde şöyle bir farklık var, forvetsiz oynadığımızı yani ofansif oynamadığımızı düşünüyorlar. Bu seviyede bir hocanın bizim ne kadar ofansif olduğumuzu söylemesi beni mutlu ediyor. Onlara karşı defansif olarak daha kompakt olmamız gerekiyor. Sahanın bölgesi hiç önemli değil. Doğru mesafeleri korumamız ve bloklar arasında alan bırakmamız gerekiyor. Bunları yaptığımızda istediğimiz performansı ortaya koyabileceğiz. Kendi kalitemizle onların kalitesini kırmamız gerekiyor. Onlarda da çok kalite var ama bizde de çok kalite var. Bunların üzerinde durarak kendi oyunumuz sergileyeceğiz."