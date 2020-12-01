İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Nüfus Djital Arşiv Projesi Tanıtımı" programına katıldı.

Soylu, yeni nesil çipli kimlik kartlarına geçişte şu ana kadar Türkiye nüfusunun yüzde 74’ünün kimlik kartının değiştirildiğini belirtti.



Sürücü belgelerindeki bilgilerin kimlik kartlarına entegre edildiğini hatırlatan Soylu, "Bu projede şu ana kadar yükleme yapılan kimlik kartı sayısı 600 bini geçmiştir" dedi.

Ayrıntılar geliyor.