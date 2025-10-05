Türkiye, Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını yalnız bırakmadı

Küresel Sumud Filosu organizasyonuyla, 40'ın üzerinde ülkeden Filistin'e destek verenlerin yer aldığı onlarca gemi, Gazze'deki haydut İsrail ablukasını kırmak için ağustos ayının sonunda yola çıktı.

Türkiye ilk olarak, 29 Eylül'de Akdeniz'de, Girit, Kıbrıs ve Mısır üçgenindeki bölgede seyir halinde bulunan Küresel Sumud Filosu tekne ve gemilerine ilaç ile insani yardım desteği ulaştırdı.

Türk Kızılay ekibi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait hücumbotlar ile teknelere ulaşarak gıda ve ilaç yardımlarını teslim etti.

Yolculuk sırasında filodaki "Johnny M" adlı teknenin su alarak arızalanması ve yardım çağrısında bulunması üzerine de Türk Kızılay ve diğer yetkililer harekete geçerek tahliyeyi koordine etti.

Tekneden kurtarılarak "Alma" gemisine aktarılan 12 kişiden 8'i yolculuklarına devam ederken, 1'i yabancı uyruklu, 3'ü Türk olmak üzere 4 kişi filodan ayrılarak Muğla'ya getirildi.

Türk Kızılay'ın yardımlarının gemilere ulaştırılması ve su alan tekneden tahliye sürecinde ise insansız hava araçları ile yakından takip sağlandı.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Eylül'de Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye, uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir."

Küresel Sumud Filosu'nda arızalanan teknedeki 7 aktivist, TCG Gediz firkateyniyle tahliye edildi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'ndaki 7 aktivist, teknelerinin su alarak arızalanması üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gediz firkateyniyle tahliye edildi.

İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırarak Filistinli mazlumlara insani yardım ulaştırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na "Sunflower" adlı tekneyle katılan 3'ü Türk ve 1'i Türk asıllı 4 Alman vatandaşı olmak üzere 7 aktivist bir süre filoyla hareket etti.

Aktivistler, 30 Eylül gecesi teknelerinin motorunun bozulması ve dümenin kırılması üzerine tahliye talebinde bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gediz firkateyniyle tahliyesi gerçekleştirilen aktivistler, Marmaris Limanı'na getirildi.

Haydut İsrail donanması, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirdi

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, 1 Ekim akşamında gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filoya uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir "terör eylemi" olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aktivistlerin getirilmesi için talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin Türkiye'ye getirilmesi için talimat verdi.

Ayrıca bazı ülkelerden gelen tahliye talepleri de değerlendirildi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerin, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı.

İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket eden THY uçağı dün saat 15.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a geldi.

Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

Daha sonra Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sevk edilen ve sağlık kontrolünden geçirilen aktivistlerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında görevlendirilen 11 savcı tarafından ifadelerine başvuruldu.

İsrail'de kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ise en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalar sürüyor.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.