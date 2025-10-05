Açık 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.10.2025 09:11

TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanunu görüşülecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ise Çarşamba günü 14'üncü kez toplanacak.

TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor

Komisyonlar, kanun teklifleri, genel kurul çalışmaları...

Yeni yasama yılında Meclis gündemi hayli yoğun.

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta Karayolları Trafik Kanunu teklifi ele alınacak.

36 maddelik teklif, trafik kurallarına uymayarak yol güvenliğini tehlikeye atanlara caydırıcı cezalar içeriyor. Düzenlemeye göre ehliyetsiz araç kullananlar 40 bin lira para cezası ödeyecek. Sahte plaka kullanmanın cezası ise 140 bin lira olacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan TBMM'de sunum yapacak

7 Ekim Salı günü, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, milletvekillerini bilgilendirecek.

Fatih Karahan'ın sunumunda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikasına yönelik konulara yer vermesi bekleniyor. Toplantıda, Merkez Bankası'nın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmeler öne çıkan başlıklar olacak.

Tarihi komisyon kadın ve gençleri dinleyecek

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan komisyon yeni haftada çalışmalarını sürdürecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 8 Ekim Çarşamba günü 14'üncü toplantısını yapacak. Bu toplantıda kadın ve gençlik platformlarının dinlenmesi bekleniyor.

Salı ve çarşamba günü ise Meclis'te grup toplantıları düzenlenecek. Siyasi partilerin genel başkanları gündeme ilişkin mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek. 

ETİKETLER
TBMM Trafik Merkez Bankası Faiz
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası yarın başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:02
Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası yarın başlıyor
08:40
Niğde'de ahır yangını 170 koyunu telef etti
08:18
Şanlıurfa'da 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı
06:59
Türkiye 2026 Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak
06:33
Başkentte bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
01:19
Aktivistlerin sağlık muayeneleri tamamlandı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
FOTO FOKUS
Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyan aktivist Müslüman oldu
Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyan aktivist Müslüman oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ