Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 asker için ilk Elazığ Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Törene, kahraman şehitlerin aileleri ve yakınları ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve yetkililer katıldı. Saygı duruşu sonrası 11 şehidin öz geçmişleri okunarak, dua edildi.

Elazığ'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze nakil araçlarına konuldu.

Ankara'da devlet töreni düzenleniyor

Törenin yapılacağı Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne götürülen şehitler için cuma namazı sonrası cenaze namazı kılınıyor.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze törenindeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Korgeneral Osman Erbaş komutanımız komutanlığın ötesinde tevazuyla gerçekten duruşuyla çok çok farklı mütevazi bir insandı. Yanındaki yine kardeşlerimle beraber çıktıkları bir yolculuk esnasında meydana gelen bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler. Biz bir şeye inanıyoruz. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz. Tüm aileye ordumuza, milletimize rabbimden sabırlar diliyorum. Biz şehitlerimizin tezkiyesine muhtacız. Onlar bizim için bir yolculuktaydılar. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Din uğrunda, vatan uğrunda bu makama kavuşmak her yiğidin karı değildir. Temenni ederim ki rabbim bizlere de bunu nasip eder."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman 11 şehit için düzenlenen devlet töreninde konuşuyor. https://t.co/ceOEcyY8TL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 5, 2021

5 şehit Ankara’da, 6 şehit memleketlerinde toprağa verilecek

Korgeneral Osman Erbaş Ankara’da Cebeci Şehitliği’ne defnedilecek.

Albay Şentürk Aydınyer Ankara’da Cebeci Şehitliği’ne defnedilecek.

Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal Ankara’da Cebeci Şehitliği’ne defnedilecek.

Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş Ankara’da Cebeci Şehitliği’ne defnedilecek.

Yüzbaşı Salih Sarıoğlu Ankara’da Cebeci Şehitliği’ne defnedilecek.

Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir 6 Mart’ta Memleketi Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi Hartlap Mahallesinde öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu 6 Mart’ta Memleketi Kırıkkale’de Nur Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz 6 Mart’ta Memleketi Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi Kuşyakası Köyü Camii’nde öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek Bugün Memleketi Afyonkarahisar’da ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül 6 Mart’ta Memlekeri Amasya’da öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci 6 Mart’ta Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesinde öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kahraman şehitlerimizin isimleri

[Şehit Korgeneral Osman Erbaş]

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ

Elazığ 8. Kolordu Komutanı

Osman Erbaş, ardında başarılarla dolu bir kahramanlık hikayesi bıraktı.

İSTİHBARAT ALBAY ŞENTÜRK AYDINYER

Kars nüfusuna kayıtlı olan Bitlis şehidi Aydınyer, 49 yaşındaydı. Ailesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Şehit Şentürk Aydınyer'in 20 ve 16 yaşlarında iki kız çocuğu bulunuyor.

KURMAY PİLOT YÜZBAŞI TAYFUN KUREŞ

Şehit Kureş'in ailesinin İzmir'de ikamet ettiği öğrenildi. Şehit ayrıca bir çocuk babasıydı.

KURMAY PİLOT YÜZBAŞI GÖKHAN UYSAL

Aslen Afyonkarahisarlıydı. Şehit Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın ailesi Ankara'da yaşıyor.

YÜZBAŞI SALİH SARIOĞLU

34 yaşındaki şehit, Samsun Bafralı'ydı. Şehit Sarıoğlu evliydi.

ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞ ÇAVUŞ MEHMET DEMİR

49 yaşındaki şehit Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçe nüfusuna kayıtlıydı.

Şehit Demir evli ve 3 çocuk babasıydı.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÜST ÇAVUŞ ÖMER UMULU

Kırıkkaleli şehit umulu 40 yaşındaydı. Şehidin evli ve Abdullah Arda, Ahmet Aras, ve Eslem Erva Umulu isimli 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÜST ÇAVUŞ NAZMİ YILMAZ

28 yaşındaki Şehit Kahramanmaraşlı'ydı. Dört çocuklu ailenin en büyüğüydü.

Evli olan Şehit Yılmaz üç ay önce de baba olmuştu.

HELİKOPTER TEKNİSYEN ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ ŞÜKRÜ KARADİREK

29 yaşındaydı... Helikopter teknisyeni olarak görev yapıyordu... Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu vardı. Şehidin bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HAKAN GÜL

45 yaşındaydı. Amasya'da yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehit Hakan Gül evli ve 2 çocuk babasıydı.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ TOLGA DEMİRCİ

Şehit Demirci, 1988 Kayseri Pınarbaşı doğumlu. Şehidin ailesi İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşıyor.