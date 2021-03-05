Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca’dan SABİM personeline teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın iletişim merkezinin Çağrı Merkezi Ödülleri Dünya Finalleri'nde "En İyi Kamu Hizmetleri" kategorisinde dünya birincisi olduğunu duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ALO 184" iletişim hattı ile 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet verildiğini hatırlatan bir görsele yer verdi.
Paylaşımında, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinin (SABİM) Contact Center World Dünya Finalleri'nin, "En İyi Kamu Hizmetleri" kategorisinde dünya birincisi olduğunu belirten Koca, "Emek veren tüm Bakanlık personelimize teşekkür ederim. Emeklerinin kıymeti tescillenmiş oldu" ifadelerini kullandı.
Emek veren tüm bakanlık personelimize teşekkür ederim. Emeklerinin kıymeti tescillenmiş oldu. https://t.co/RL1Jc91krC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 5, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca
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