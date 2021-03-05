Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmesinde Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen mevkidaşını tebrik etti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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