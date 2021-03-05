Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanmıştı. Yarım saat sonra helikopter ile irtibat kesildi.

Hemen bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Helikopterin kaza kırıma uğradığı belirlendi.

Kazada, aralarında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Ekip kaza bölgesinde inceleme yapıyor

Askeri helikopterin düştüğü Çekmece köyü kırsalına sabah saatlerinde çok sayıda askeri personel ve AFAD ekibi sevk edildi.

Köy çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan askerler, inceleme yapacak ekibin dışında kazanın olduğu bölgeye geçişe izin vermedi.

[Fotoğraf: AA]

Kazanın olduğu yere giden askeri personel de enkazda incelemelerini sürdürdü.

Kaza kırım ekibinin incelemelerinin ardından enkazın bölgeden kaldırılacağı öğrenildi.