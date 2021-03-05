Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Hatice Aslan İlkokulu'nu ziyaret etti. Bakan Selçuk, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, kontrollü normalleşme adımlarının ardından, İlk ve orta okullarda eğitime katılımın yüzde 80'in, liselerde ise yüzde 70'in üstünde olduğunu açıkladı.

Selçuk, okulların durumunun illerdeki risk değişikliklerine göre gözden geçirileceğine dikkat çekti:

"Yüzde 80'inin üstünde katılım var"

"Okullarımızın açıldığı bu hafta özellikle veriye dayalı olarak yaptığımız çalışma şunu gösteriyor. İlkokul ve orta okullarda yüzde 80'inin üstünde bir katılım var. liselerde de yüzde 70'in üzerinde bir katılım var. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Çocuklarımız da velilerimiz de çok yüksek bir katılımla okullarının açılmasının desteklendiğini gösteriyor. Şehir bazlı yerinden yönetim yaklaşımı bu gayeyi güdüyor. Çocuklarımızın okullara gelişi şehirlerin kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre de okulların durumunda değişkenlik olacak. Bu aslında bir yarışmada iyiye doğru, sağlığa doğru bir yarışma koşturma aslında."

