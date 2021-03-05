Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Elazığ’da düzenlenen törene katıldı.

Akar, Elazığ’dan ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "Korgeneral Osman Erbaş sevilen sayılan bir arkadaşımızdı. TSK’ya hizmetler eden bir arkadaşımızdı. Maalesef dün elim bir kaza sonucunda kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Sağ olun var olun. Elazığlı hemşerilerimiz bizi çok desteklediler. Yaralıların durumu şu an iyi ve kontrol altında” dedi.

Akar, daha sonra beraberindekilerle birlikte kentten ayrıldı.

Bakan Akar: Kazanın olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kazanın ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte kazanın yaşandığı bölgeye gitmişti.

Akar, "İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" bilgisini paylaşmıştı.

Bakan Akar, kaza kırım ekibinin incelemelere bugün başlayacağını. Kazanın nedeninin ayrıntılı inceleme sonucunda belirleneceğini söylemişti.

Düşen askeri helikopterin enkazındaki incelemeler sürüyor.