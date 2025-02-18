Hafif Sağanak Yağışlı 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.02.2025 17:24

Türkiye ile Ukrayna arasında 2 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy huzurunda, iki ülke arasında 2 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Ukrayna arasında 2 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, baş başa görüşmelerin ve çalışma yemeğinin ardından iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha imza attı.

Türkiye ile Ukrayna arasında 2 anlaşma imzalandı

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ukrayna Kültür ve Stratejik İletişim Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha imzaladı.

ETİKETLER
Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Vladimir Zelenskiy Yusuf Tekin
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış görüşmeleri için Türkiye ideal bir ev sahibi olacaktır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:19
3 ilde eğitime kar engeli
19:14
Emine Erdoğan ile Olena Zelenska Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
19:01
Denizli'de sporcuları taşıyan servis devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
18:12
Kültür ve Turizm Bakanlığı kaçak yapılar için harekete geçti
17:43
Emine Erdoğan, Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti
Türkiye ile Ukrayna arasında 2 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Ukrayna arasında 2 anlaşma imzalandı
FOTO FOKUS
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ