Hafif Sağanak Yağışlı 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.02.2025 17:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış görüşmeleri için Türkiye ideal bir ev sahibi olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında "Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış görüşmeleri için Türkiye ideal bir ev sahibi olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Değerli dostum Zelenskiy ve heyetine hoş geldiniz diyorum.

Dördüncü yılına girecek olan savaşta Ukrayna halkına taziyelerimi iletiyorum. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmayacağı anlayışı ile barış tesisi için yoğun çaba sarf ettik.

Mart 2022'de doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık, Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. Tüm çabalarımız ile güvenilir arabulucu olmaya samimi olarak gayret gösterdik, somut neticeler aldık. Trump'ın sonlandırılması için bir diplomatik girişim mevcut.

 

"Barış görüşmeleri için Türkiye ideal bir ev sahibi olacaktır"

Bu yaklaşım 3 yıldır yürüttüğümüz politika ile de örtüşüyor. Son 3 yıldaki aktif diplomasimizde Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır Türkiye'nin Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini ifade ettim. Görüşmelerin kalıcı barışla sonuçlanması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim.

Sayın Zelenskiy ile gündemimizde ilişkilerimiz kapsamındaki konu başlıkları önemli yer tuttu. Ticari ilişkilerde atılacak adımları masaya yatırdık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için mücadele veren Kırım Tatar soydaşlarımızın hakları konusunda Zelenski'nin adımlarını takdirle karşılıyorum. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

 

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bizim olmazsa olmazımız"

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız. Türkiye olarak bu konuya duyduğumuz saygyı her yerde anlattık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bizim olmazsa olmazımızdır. Egemenliği bizim olmazsa olmazımızdır. Barışın kaybedeni olmaz. Şu anda tüm dünya Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşta artık barışı bekliyor.

Temennim odur ki gerek Dışişleri Bakanımın muhatabıyla görüşmelerinde gerek Putin ile görüşmelerimde barışla ilgili yolu temin ederiz ve adımları da atarız. Barışın temini için bir an önce adım atalım istiyoruz. Tahıl koridorunda iyi bir netice aldık ancak maalesef devamını sağlayamadık. Bundan sonraki süreçte de bunun devamını istiyoruz. Zelenskiy'e teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna'nın gönderdiği tahılı Suriye'ye un olarak gönderiyoruz. 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Rusya Son Dakika Ukrayna
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan, Rüstem Umerov ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:43
Emine Erdoğan, Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti
17:50
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Barış masasında Türkiye de olmalı
17:46
Türkiye ile Ukrayna arasında 2 anlaşma imzalandı
17:16
Rami Kütüphanesi'nde "Aile Okulu" 20 Şubat'ta başlayacak
17:15
Hamas, 22 Şubat'ta 6 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul etti
17:09
Türkiye ile İtalya, yatırım ortaklığını yüksek teknoloji alanlarında geliştirecek
Türkiye ile Ukrayna arasında 2 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Ukrayna arasında 2 anlaşma imzalandı
FOTO FOKUS
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ