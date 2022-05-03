Taraflar daha önce Moskova ve Viyana'da görüşmüştü. İki ülke Dışişleri Bakanları da Antalya Diplomasi Forumu Marjında bir araya gelmişti.

Türkiye ve Ermenistan arasındaki süreç tam normalleşme hedefi ile ve Azerbaycan ile koordineli bir şekilde yürütülüyor.