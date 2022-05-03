Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 15:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye ile Ermenistan arasındaki 3'üncü görüşme Viyana'da yapıldı
Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki üçüncü görüşme Viyana'da gerçekleştirildi.
Taraflar daha önce Moskova ve Viyana'da görüşmüştü. İki ülke Dışişleri Bakanları da Antalya Diplomasi Forumu Marjında bir araya gelmişti.
Türkiye ve Ermenistan arasındaki süreç tam normalleşme hedefi ile ve Azerbaycan ile koordineli bir şekilde yürütülüyor.
Etiketler: Ermenistan
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