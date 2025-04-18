Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.04.2025 09:18

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki doğal gaz anlaşması Resmi Gazete'de

Türkiye'nin imzaladığı 2 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki doğal gaz anlaşması Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 14 Mayıs 2024'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş birliği Anlaşması" onaylandı.

Anlaşma, tarafların kendi topraklarından geçerek, Azerbaycan'dan ve üçüncü ülkelerden gelen doğal gazın alımı ve satımı, teslimi, takası ve transitine ilişkin iş birliklerini artırmayı amaçlıyor.

Bosna-Hersek ile Altyapı ve İnşaat Projelerinde İş birliği Anlaşması

Ankara'da 16 Mart 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Altyapı ve İnşaat Projelerinde İş birliği Anlaşması" onaylandı.

Anlaşma, dayanışma, tamamlayıcılık ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde, tarafların yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerinde inşaat ve ulaştırma altyapılarının geliştirilmesi konusundaki iş birliğini ilerletmeyi amaçlıyor.

ETİKETLER
Azerbaycan Resmi Gazete Bosna Hersek Doğal gaz
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Dostu Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:40
Mart'ta trafiğe 195 bin 682 aracın kaydı yapıldı
10:26
Katil İsrail, foto muhabiri Fatima Hassona'yı öldürdü
10:09
Altının gramı 4 bin 66 liradan işlem görüyor
10:12
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
09:39
Bazı kalemlerin ithalatında birim gümrük kıymeti yeniden belirlendi
09:59
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Cumhuriyet’in iletişim hafızası Türk Telekom Müzesi’nde korunuyor
Cumhuriyet’in iletişim hafızası Türk Telekom Müzesi’nde korunuyor
FOTO FOKUS
6 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı
6 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ