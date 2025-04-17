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Gündem
AA 17.04.2025 23:41

Bakan Memişoğlu'ndan Önder'in durumuna ilişkin açıklama: Bu direnç bize ümit veriyor

Bakan Memişoğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in şimdiye kadar gösterdiği büyük direncin kendilerine ümit verdiğini söyledi. Memişoğlu, "Hepinizden, Türkiye'den böyle pozitif bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu'ndan Önder'in durumuna ilişkin açıklama: Bu direnç bize ümit veriyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

Önder'in ailesine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Memişoğlu, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi'den Önder'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Memişoğlu, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, hekimlere ve ilgili sağlık ekiplerine tedavi noktasında teşekkürlerini ilettiğini, ilk andan itibaren kendisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Önder'in sağlık durumunu bizzat takip ettiğini belirtti.

Önder'in, Türkiye'nin değerli insanlarından olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, tüm gücüyle, bilgisiyle onun yardımında. Yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı mücadele ediyor. Hepinizden, Türkiye'den böyle pozitif bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz." dedi.

"Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum"

Hastanede görevli hekimlerden, sağlık personelinden ve Önder'in mevcut durumundan bahseden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere özellikle teşekkür ediyorum. Burada hepimiz birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Durumunda bir değişiklik olduğunda hekim arkadaşlarımız arz eder. Biz duamızı ettik."

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Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı Sırrı Süreyya Önder
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