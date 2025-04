Bakan Göktaş: Güçlü bir gelecek için ihmal edilemez en önemli değer sağlıklı ailelerdir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türk Kızılay görevlileri ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla, AÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen "Çevrim İçi Aile Akademisi" açılış programına katıldı.

Buradaki konuşmasında, Türk Kızılay tarafından hayata geçirilen Çevrim İçi Aile Akademisi'nin önemine işaret eden Göktaş, Türk Kızılay'ın, önemli bir misyonu üstlenerek "Aile Yılı"nda değerli bir adım attığını söyledi.

Türk Kızılay'ın, kurulduğu günden bugüne millet için büyük vazifeler üstlendiğine, her daim zor zamanlarda milletin yardımına koştuğuna, yaraları sardığına ve ihtiyaç sahiplerine uzanan bir "merhamet eli" olduğuna dikkati çeken Göktaş, Türk Kızılay'ın akademinin başlatılmasına öncülük etmesini büyük bir mutlulukla karşıladıklarını ifade etti.

Bakan Göktaş, "Aile, bizi biz yapan, bir ve beraber kılan değerlerimizin yeşerdiği topraktır. Geleceğimize ışık tutan aileler, ülkemizin ve milletimizin huzur, güven ve istikrar kaynağıdır. Güçlü bir gelecek için ihmal edilemez en önemli değer sağlıklı ailelerdir. Bu anlamda Aile Akademisi'nin, aile yapısını koruma, destekleme ve geleceğe taşıma yolunda önemli katkılar sunacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Aileyi her yönüyle desteklemeye devam ediyoruz"

Akademiyle kalplere dokunan sevgi ve dayanışma iklimini büyüten kıymetli adımlar atılacağını dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Her bir adım, ailelerimizin, toplumumuzun ve ülkemizin yarınlarını güçlü kılacak. Biliyoruz ki gelecek bilgili, bilinçli, merhametli ailelerin, sizlerin ellerinde yükselecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da dile getirdiği gibi 'Aile, toplumun çelik çekirdeği, özü, nüvesi, güç kaynağıdır.' Bu anlayışla, her zaman önemli sorumluluk alanlarımızdan birini ailenin korunması ve güçlendirilmesi olarak gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleriyle 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettik. Aile Yılı kapsamında pek çok özel çalışma başlattık. Bu kapsamda kadın, çocuk, yaşlı başta olmak üzere tüm aile bireylerinin ihtiyaçlarını gözeten sosyal politikalarla aileyi her yönüyle desteklemeye devam ediyoruz."

Göktaş, ebeveynlere rehberlik etmek, yaşlıların bilgi ve tecrübelerinden istifade etmek için programlarını yaygınlaştırdıklarını, ekonomi, kültür, sanat, sağlık ve ulaşım başta olmak üzere her konuda ailelerin yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

"Dijital medya kullandığımız ortamlarda aile içi iletişimimiz zayıflıyor"

Bakan Göktaş, yapılan çalışmaları bilimsel bir zemin üzerinde hazırladıklarının ve uyguladıklarının altını çizerek şunları ifade etti:

"Bu kapsamda Bakanlık olarak, birçok araştırma yürütüyoruz. Aile Danışmanlığı Hizmet Modeli Geliştirme Projesi bu çalışmalardan yalnızca birisidir. Bu çalışmalarda elde ettiğimiz çıktılarla aile danışmanlığı hizmetimizin daha etkin, profesyonel ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini sağladık. Diğer taraftan, medya ve dijital mecraların aile üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri hepimiz biliyoruz. Dijital medya kullandığımız ortamlarda hakikaten aile içi iletişimimiz oldukça zayıflıyor.

Herkes dijital mecrada bulduğu ortamlarda daha fazla vakit geçirirken ailesiyle daha az zaman geçiriyor. Bu araştırma projemizde de dijitalleşmenin aile içi iletişim üzerindeki etkilerini tüm yönleriyle değerlendirdik. Ailelerin dijital dönüşüme verdikleri tepkileri, bu süreçte karşılaştıkları fırsatları, tehditleri ve riskleri bilimsel verilerle ortaya koyduk. Medya ve dijitalleşmenin oluşturduğu sorun alanlarını tespit ettik. Bu araştıramadan elde ettiğimiz sonuçlar, sosyal hizmetlerimize rehberlik edecek önemli bir kaynak oluşturacak."

Annelik, babalık ve çocuk sahibi olma konusunda yaklaşımlar değişti

"Doğurganlık, Annelik ve Babalık Fikrine İlişkin Değişimin İncelenmesi Araştırması"nı yaptıklarını söyleyen Göktaş, "Bu araştırma, ülkemizde annelik, babalık ve çocuk sahibi olma konusunda yaklaşımların değiştiğini bizlere gösterdi. Özellikle çocuk sahibi olma eğilimlerinde 2 çocuk yeterli normundan tek çocuğa, tek çocuktan çocuksuz evliliklere geçişin olduğunu gözlemledik. Tüm bu araştırmalarla sosyal politikalarımızı, vatandaşlarımızın taleplerine ve günümüzün ihtiyaçlarına göre daha güçlü hale getireceğiz. Aile Yılı kapsamında, her yaştan bireye dokunan çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz." dedi.

Güçlü bir toplumun temellerinin, güçlü ve sağlıklı ailelerden oluştuğunu ifade eden Göktaş, Aile Akademisi ile sağlıklı aileleri güçlendirerek bilgi ve bilinç düzeyini artırmayı, ebeveynlere rehberlik etmeyi ve toplumsal dayanışmayı daha da pekiştirmeyi öngördüklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve beraberindeki heyet, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin ve Türk Kızılay gönüllülerinin yaptığı el emeği ürünleri inceledi.

Bakan Göktaş, öğrencilerin hazırladığı "Aile sizin için ne anlam ifade ediyor?" başlıklı pankarta da "Sevgi, huzur, güvenli liman" kelimelerini yazdı.