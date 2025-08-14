Açık 34.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 14.08.2025 14:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’e tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açıklamaları nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’e tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son sözleri nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

 

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
