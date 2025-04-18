Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Dostu Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a geldi. Bugün Cumhurbaşkanının iki önemli programı olacak.
İlk olarak, Filistin Dostu Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin girişimleriyle gerçekleştirilecek toplantıda, 13 ülke parlamentosundan meclis başkanları ve milletvekilleri buluncak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'ne iştirak edecek.
Klasik Türk Sanatları alanında dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Yeditepe Bienali'nde, farklı ülkelerden sanatçılar bulunuyor.