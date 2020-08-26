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Türkiye ile ABD heyetleri Suriye konusunu görüştü
[Fotoğraf: DHA]
Türkiye ile ABD arasındaki Suriye mesaisi başladı. Türk ve ABD heyetleri Cenevre'de bir araya geldi, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.
Görüşmede Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD heyetine Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlık etti.
Heyetler Cenevre'de gerçekleştirilen Suriye Anayasa Komitesi 3'üncü tur görüşmeleri kapsamında bir araya geldi.
Görüşmede İdlib ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere sahadaki son durum ve siyasi çözüm çabaları ele alındı.
ABD heyeti bu görüşme sonrasında İstanbul'a geçti, Suriyeli muhaliflerle görüştü. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey başkanlığındaki heyet akşam saatlerinde ise Ankara'da olacak.
ABD'li heyetin yarın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesi ve Milli Savunma Bakanlığı'nda temaslarda bulunması bekleniyor.
Etiketler: Suriye görüşmeleri abd ve türkiyeSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:12
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