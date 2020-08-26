Mescidi Selam-Karaburun hattında sefer yapan 336K otobüsünde kaydedilen görüntülerde bir kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına tokat atarak hakaretlerde bulundu.

Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar başka bir yolcunun cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olayın duyulmasının ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada otobüste kadına tokat atan kişinin ve yanındaki kadının Taşoluk Mahallesi'nde otobüsten indiği belirlendi.

Karaburun Mahallesi sahilinde görev yapan jandarma ekipleri, Coşkun A ve otobüste tokat attığı Sevda O.'yu buldu.

Şaka amacıyla tokat atmış

Polise teslim edilen Coşkun A.'nın ifadesinde Sevda O. ile nişanlı oldukları, şakalaşmak amacıyla Sevda O.'ya tokat attığını söylediği öğrenildi. Coşkun A. ve Sevda O.'nun birbirinden şikâyetçi olmadığı ifade edildi.

Coşkun A.'ya şikayet olmadığı için tokattan işlem yapılmadı. Ancak Coşkun A.'nın karakolda gözaltında olduğu sırada polislere mukavemette bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine Coşkun A. savcılık talimatıyla, adliyeye sevk edildi.