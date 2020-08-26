Haber Giriş: Kaynak: AA
Selden etkilenen belediyelerin borçları ötelenecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Giresun'daki sel nedeniyle belediyelerimizin talebi halinde İller Bankamıza olan borçları, ana para sabit kalarak 6 ay ötelenecek" dedi.
Bölgede incelemelerini sürdüren Bakan Kurum, "İçme suyu hattına ilişkin çalışmalarımız tüm ilçelerde devam ediyor. Bugün akşama kadar inşallah ilçelerimizin tamamına suları verilmiş olacak" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:22
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