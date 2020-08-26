Emine Erdoğan, Twitter hesabından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü tüm milletimize kutlu olsun" açıklamasını yaptı.

Mesajında Muş Lalesi fotoğrafına da yer veren Emine Erdoğan, Muş Lalesi'nin 2015'te "Muş 1071" adıyla tescillendiğini anımsatarak, "Ülkemizin zenginliği endemiklerimizi koruyalım" değerlendirmesinde bulundu.