Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davanın görülmesine devam ediliyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, örgütün sosyal medya yapılanmasından sorumlu olan ve ev hapsinde bulunan Ozan Süer'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Süer'in sosyal medyada karalama faaliyetine devam ettiği açıklandı. Süer hakkında birçok kez şikayette bulunuldu.