Türkiye, Gazze’ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke: 42 bin tona ulaştı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok yardım ulaştıran 2'nci ülke olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye’nin Gazze’ye yaptığı insani yardımlar 42 bin tona ulaştı. Gazze’ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke olan Türkiye, toplam yardımların yüzde 23’ünü temin ediyor. Ayrıca her hafta ortalama 127 ton içme suyu ülkemiz tarafından Mısır’dan Gazze’ye ulaştırılıyor" denildi.

Türkiye'nin, Gazze ve Filistinlilerin her zaman yanında olacağı vurgulanarak, 400’ün üzerinde Gazzeli hasta ve yaralının tedavisinin Türkiye’de devam ettiği belirtildi.