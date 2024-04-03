Duman 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.04.2024 13:14

Yargıtay'da başkanlık seçimi bayram sonrasına kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 15. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. 16. tur oylaması bayram tatili sonrasında yapılacak.

Yargıtay'da başkanlık seçimi bayram sonrasına kaldı

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 14 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, iki adayın katıldığı 15. tur oylaması yapıldı.

Salt çoğunluk sağlanamadı

Oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 123 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 21 boş oy kullanıldı, oylardan 70'i de geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 16. tur oylamayla Ramazan Bayramı nedeniyle verilecek tatil arasından sonra devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

ETİKETLER
Yargıtay
Sıradaki Haber
MSB MAFAM, 2015'ten bu yana 226 bin mayın imha etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:08
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yarın yapılacak
14:08
İranlı komutan "İsrail'e yakında ölümcül darbeler vurulacağını" iddia etti
14:04
Zimbabve'de kuraklık nedeniyle ulusal afet ilan edildi
14:15
Türkiye, Gazze’ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke: 42 bin tona ulaştı
14:00
MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı
13:54
Almanya’da sanayicilerden Başbakan Scholz’a 'iki kayıp yıl' eleştirisi
Müstakil evinin bir katını sokak kedilerine yuva yaptı
Müstakil evinin bir katını sokak kedilerine yuva yaptı
FOTO FOKUS
İstanbul'da yanan eğlence merkezinin içi görüntülendi
İstanbul'da yanan eğlence merkezinin içi görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ