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Gündem
TRT Haber 03.04.2024 08:03

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) bugün Beştepe’de toplanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak.

Bir önceki toplantının gündeminde Orta Vadeli Program ve reformlar vardı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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