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Gündem
TRT Haber 03.04.2024 07:35

Mart enflasyonu bugün açıklanacak

Bu yılın mart ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 3,67 artacağını tahmin ediyor.

Mart enflasyonu bugün açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün, yılın üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan mart ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış göstermişti.

Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış göstermişti.

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