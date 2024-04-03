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Gündem
AA 03.04.2024 11:27

Bakan Bayraktar 360 kotta madencilerle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta 360 kottaki maden ocağında işçilerle iftarda bir araya geldi. Bakan Bayraktar, "Ülkemizdeki enerjide dışa bağımlılığı bitirdiğimizde Türkiye çok daha büyük ve her açıdan daha güçlü bir ülke olacak" dedi.

Bakan Bayraktar 360 kotta madencilerle bir araya geldi

Bakan Bayraktar, Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi Gelik İşletme Müdürlüğünde 360 kotta maden işçileriyle iftarda buluştu.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, maden işçilerinin Türkiye için çok kıymetli işlere imza attığını vurguladı.

​​​​​​​Enerjide ülkenin dışa bağımlılığı sona erdirmenin önemine işaret eden Bayraktar, "Onun için yerli kaynaklarımız, kendi kaynaklarımız, kömürden yenilenebilir kaynaklara kadar bunları mutlaka ekonomiye katmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"İş sağlığı ve güvenliği her şeyden önce gelir"

Madenciliği geliştirirken iş sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirten Bayraktar, "Sizlerden bir kez daha rica ediyorum. Yaptığımız iş çok stratejik bir iş, ülkemiz için çok değerli bir iş. Ama bunu yaparken öncelik sizin sağlık ve güvenliğiniz. Bundan hiçbir şekilde taviz vermeden çalışmanızı sizden istiyorum. Bu, bizim birinci önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

"Enerjide dışa bağımlılığı bitirirsek her açıdan daha güçlü olacağız"

Bayraktar, ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmenin yolunun ülke kaynaklarını azami şekilde ekonomiye katmak olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz istiyoruz ki daha çok üretelim, ülkemizin ekonomisine daha çok katkı sağlayalım. Sizlerin şartlarını, istihdam imkanlarını arttıralım. Şimdi önümüzde artık 4 yıllık bir süreç var. Gece gündüz demeden çalışma zamanı, bizler ve sizler için. Ülkemizdeki enerjide dışa bağımlılığı bitirdiğimizde Türkiye çok daha büyük ve her açıdan daha güçlü bir ülke olacak."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İftarın ardından 6 Şubat depreminde bölgede görev alan ve birçok vatandaşı kurtaran madenciler, sarı bir bareti tek tek imzalayarak Bakan Bayraktar'a hediye etti.

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Alparslan Bayraktar Maden Zonguldak
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