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Gündem
AA 03.04.2024 13:54

Seçilen büyükşehir belediye başkanlarında mühendisler çoğunlukta

Yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, 30 büyükşehir belediye başkanı arasında en çok mühendis, avukat ve siyasetçiler yer alıyor.

Seçilen büyükşehir belediye başkanlarında mühendisler çoğunlukta

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı.

Avukat, mühendis ve siyasetçi belediye başkanları

30 büyükşehir belediye başkanı arasında 7 mühendis, 6 avukat, 5 siyasetçi, 3 iş insanı, 3 doktor, 2 mimar, 1 öğretmen, 1 turizmci, 1 işletmeci ve 1 ekonomist bulunuyor.

Seçilen büyükşehir belediye başkanlarında mühendisler çoğunlukta

Mühendis büyükşehir belediye başkanları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler oldu.

Avukat belediye başkanları ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç.

Yüksek Seçim Kurulunun kesinleşen aday listesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in meslekleri "belediye başkanı", Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mesleği "siyaset bilimci", Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'ın meslekleri ise "siyasetçi" olarak yer aldı.

Doktor, iş insanı ve mimar belediye başkanları

Doktor belediye başkanları arasında ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer bulunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın da iş insanı belediye başkaları arasında yer aldı.

Mimar belediye başkanları ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan oldu.

Öğretmen olan Küçük Diyarbakır'da, turizmci Aras Muğla'da, ekonomist Büyükakın Kocaeli'de, işletmeci Alemdar ise Sakarya'da büyükşehir belediye başkanlığına seçildi

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