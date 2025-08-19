Parçalı Bulutlu 27.2ºC Ankara
Gündem
AA 19.08.2025 19:34

Türkiye, Gazze'ye 101 bin 271 ton insani yardım malzemesi ulaştırdı

İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Gazze'ye acil insani yardımlarını ulaştırmaya devam ettiğini, şimdiye kadar 101 bin 271 ton insani yardım malzemesinin ulaştırıldığını belirtti.

Türkiye, Gazze'ye 101 bin 271 ton insani yardım malzemesi ulaştırdı

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm uluslararası platformlarda Gazze'nin sesi olup dünyaya acil çağrılar yaptığı vurgulanan paylaşımda, Türkiye'nin Gazze'ye acil insani yardımları ulaştırmaya devam ettiği ifade edildi.

Paylaşımda, uzun yıllardır abluka altındaki Gazze'ye yardım gönderen Türkiye'nin, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altında açlık ve kıtlıkla ölüme terk edilen Gazzeli masumların yanında olabilmek için yoğun bir çaba gösterdiği belirtildi.

7,5 milyon dolarlık mali destek sağlandı

Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla başlayan insani kriz karşısında Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD Başkanlığı, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilk andan itibaren harekete geçtiği ve Filistinlilere insani yardımın kesintisiz sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, yardımlara ilişkin tabloya yer verildi.

Buna göre, Türkiye Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 101 bin 271 tonluk insani yardım malzemesi ulaştırdı.

16 gemi ve 14 uçakla yardım sevk eden Türkiye, 281 bin 238 hijyen seti, 550 ton hijyen malzemesi, 1451 jeneratör, forklift, 3 mobil mutfak, 351 geçici barınma konteyneri, 25 bin 180 çadır, 113 bin 608 battaniye, 19 bin 798 uyku tulumu, 151 bin 455 barınma malzemesi, 25 bin 729 ton gıda, 65 bin 273 ton un, 3 bin 171 ton içme suyu, 469 bin 486 parça giyecek ve 1083 oyuncak setini Gazze'ye gönderdi.

Şimdiye kadar 8 sahra hastanesi kuran, 53 ambulans ve 247,5 ton tıbbi malzeme gönderen Türkiye, 9 uçakla Gazze'den 430 hasta ve 450 refakatçinin Türkiye'ye transferini gerçekleştirdi.

Türkiye ayrıca şimdiye kadar Türk Kızılay ve AFAD üzerinden Gazze'ye 7,5 milyon dolarlık mali destek sağladı.

