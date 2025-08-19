Parçalı Bulutlu 30.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 19.08.2025 17:28

DMM: Orman ekosistemine zarar verilmesi kesinlikle söz konusu değildir

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Samsun ve Zonguldak illerinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin olarak sosyal medya mecralarında “ormanların talan edildiği” yönünde dolaşıma sokulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı.

DMM: Orman ekosistemine zarar verilmesi kesinlikle söz konusu değildir

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, dezenformasyon içeren haberlere ilişkin bilgilendirme yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Devlet ormanları Hazine adına tescillidir ve bu alanlarda her türlü tasarruf Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Türkiye, Orman Genel Müdürlüğü’nün başarılı çalışmaları sayesinde son 20 yılda orman varlığını 2,6 milyon hektar artırmış bir ülkedir. Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü ülkedir.

15 Ağustos 2025 tarihli ve 10212 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Samsun ve Zonguldak’ta resmi kayıtlarda orman olarak görünen ancak fiilen orman niteliği taşımayan, taşlık, kayalık ve verimsiz sahaların toplam 99,4 hektarlık alan orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu işlem yalnızca fiilen orman vasfını yitirmiş alanları kapsamaktadır; orman ekosistemine zarar verilmesi kesinlikle söz konusu değildir.

Üstelik aynı karar uyarınca, orman sınırlarından çıkarılan alanların en az iki katı büyüklüğünde, yani 198,8 hektarlık (1.988.139,70 m²) Hazine’ye ait taşınmaz, Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilerek orman tesisi etmek suretiyle, yeni orman alanı olarak ülkemize kazandırılacaktır. Böylelikle fiilen orman niteliği taşımayan alanlar değerlendirilirken, ülkemizin orman varlığı daha da artırılmış olacaktır.

Dolayısıyla söz konusu karar, ormanların “talan edilmesi” ya da “konut projelerine açılması” anlamına gelmemekte; aksine, orman varlığımızın korunması ve geliştirilmesi amacıyla yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesinden ibarettir. Kamuoyunun, resmi makamlarca yapılan açıklamaları esas alması ve dezenformasyon içeren maksatlı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

