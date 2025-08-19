Parçalı Bulutlu 30.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.08.2025 15:56

Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan'ın Lammy ve Wadephul ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla Alaska ve Washington'da gerçekleştirilen toplantıların sonuçlarının değerlendirildiği görüşmelerde, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler de ele alındı.

"Türkiye, Rusya-Ukrayna konusunda her türlü desteği sağlamaya hazır"

Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Alaska'da gerçekleştirdiği görüşmenin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bazı Avrupalı liderlerin de katılımıyla Washington'da yapılan toplantının sonuçları değerlendirildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar ele alındı. Bakan Fidan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Türkiye’nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler de değerlendirildi. Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin daha fazla vakit kaybedilmeden tesis edilmesini beklediğimizi ve Gazze'ye yönelik insani yardımların acil ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının elzem olduğunu kaydetti.

Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler de ele alındı. Suriye’nin huzuruna, birliğine ve bütünlüğüne atfedilen önem vurgulandı.

ETİKETLER
Almanya Hakan Fidan İngiltere
Sıradaki Haber
İstanbul'da 7 milyon 896 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
Suriye'de 63'ten fazla toplu mezar belgelendi
17:34
AB liderleri, Ukrayna'da barış için ABD ile ortak çabaları ilerletme taahhüdünü yineledi
17:28
DMM: Orman ekosistemine zarar verilmesi kesinlikle söz konusu değildir
17:22
Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı
17:02
Sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde olacak
16:48
Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşikteyiz
Hoi An’ın simgesi Japon Köprüsü, tarihi ve mimarisiyle ilgi çekiyor
Hoi An’ın simgesi Japon Köprüsü, tarihi ve mimarisiyle ilgi çekiyor
FOTO FOKUS
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ