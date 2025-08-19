Parçalı Bulutlu 30.5ºC Ankara
Gündem
AA 19.08.2025 14:53

Cevdet Yılmaz: Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları destekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Cevdet Yılmaz: Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları destekleyeceğiz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, 13 ve 17 Ağustos'taki toplantılardan sonra bugün de Ukrayna konusunda düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı"na katıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, ABD ve Rusya devlet başkanlarının Alaska'da yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy, bazı Avrupa ülkelerinin liderleri, AB ve NATO temsilcileri ile Washington'da Sayın Trump arasında yapılan temaslar hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yapılmıştır.

Önümüzdeki süreçte tarafların doğrudan buluşması halinde diplomatik çabalar yeni bir boyut kazanacaktır. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz."

