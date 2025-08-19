Parçalı Bulutlu 30.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber,AA 19.08.2025 13:18

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı Güney görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı Güney görevden uzaklaştırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney'in, hakkında "suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Ağustos 2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 17 şüpheli tutuklanmıştı.

Beyoğlu Belediye Başkanlığına 22 Ağustos'ta vekil seçilecek

İstanbul Valiliği, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 22 Ağustos Cuma günü toplanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Güney'in, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı.

Güney'in, tutuklanma kararının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Beyoğlu Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekili'ni seçmek üzere 22 Ağustos Cuma günü saat 15.00'te toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsani yardımda dünyanın en cömert ülkelerinden biriyiz
