Parçalı Bulutlu 30.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.08.2025 16:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Gazze'ye bugüne kadar 101 tondan fazla yardım ulaştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Gazze'ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırmış, UNRWA'ya sağladığı destekle 40 milyon doları aşan insani bir seferberlik gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Gazze'ye bugüne kadar 101 tondan fazla yardım ulaştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Dünya İnsani Yardım Günü'nde karşımızda duran acı gerçek 300 milyondan fazla insanın en temel insani ihtiyaçlarından yoksun olmasıdır." ifadesini kullanan Erdoğan, bu tablonun, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikat olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, insani yardımın siyaset üstü, bir vicdan meselesi olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin insani diplomasi anlayışıyla, gayrisafi milli hasılasına oranla insani yardımda dünyanın en cömert ülkelerinden biri konumunda olduğunu vurguladı.

"Türkiye, Gazze'ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak tarihimizden gelen engin insani yardım geleneğiyle mazlumun kimliği ve inancına bakmaksızın her coğrafyada uzattığımız yardım eli, insanlık onurunu savunma ve vicdanımızın sesini duyurma irademizin en güçlü göstergesidir. Türkiye, Gazze'ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırmış, UNRWA'ya sağladığı destekle 40 milyon doları aşan insani bir seferberlik gerçekleştirmiştir. Dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel krizler, jeopolitik gerilimler ve çatışmalar insani yardım faaliyetlerimizi zorlaştırsa da ihtiyaç duyulan her coğrafyada bu çabalardan asla vazgeçmeyeceğiz. İnsanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünya inşa edeceğiz."

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kim olursa olsun kapımızı hiçbir zaman insanlara, insanlığa kapamayacağız, bunu özellikle belirtmek istiyorum.", "Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak esasen dinimizin bizlere emridir.", "Ne mutlu kalplerinde hiçbir ayrım yapmadan mazlum ve muhtaçlara yer açabilenlere diyorum" ifadeleri ile Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerinden görüntüler de yer aldı.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Gazze
Sıradaki Haber
Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
Suriye'de 63'ten fazla toplu mezar belgelendi
17:34
AB liderleri, Ukrayna'da barış için ABD ile ortak çabaları ilerletme taahhüdünü yineledi
17:28
DMM: Orman ekosistemine zarar verilmesi kesinlikle söz konusu değildir
17:22
Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı
17:02
Sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde olacak
16:48
Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşikteyiz
Hoi An’ın simgesi Japon Köprüsü, tarihi ve mimarisiyle ilgi çekiyor
Hoi An’ın simgesi Japon Köprüsü, tarihi ve mimarisiyle ilgi çekiyor
FOTO FOKUS
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ