Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşikteyiz

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Komisyonda Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sunum yaptı.

Terörsüz Türkiye'nin, barış ve güvenin hakim olduğu, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etme vizyonu olduğunu belirten Göktaş, bu vizyonun, el birliğiyle dayanışma ve demokrasi temelli çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Bakanlık olarak şehit yakınları ve gaziler adına komisyonda olduklarını belirten Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi, 'Türkiye'yi buraya şehitlerimiz ve gazilerimiz taşıdı. Her birine minnettarız ve onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye çalışmalarımızı şekillendirirken bu anlayışı temel alarak hareket ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Burada paylaşacağımız her bilginin, Komisyon çalışmalarına katkı sunacağına, Terörsüz Türkiye politikalarımıza yol haritası teşkil edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Göktaş, Komisyon'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şehit yakınları ve gaziler için yürüttüğü çalışmaları paylaşacağını belirterek, şehit ve gazi yakınlarının öncelikli istihdamını sağlamanın, şehit ve gazi çocuklarının eğitimini desteklemenin kendileri için bir görev değil, onurlu bir vefa borcu olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, son 23 yılda yaptıkları düzenlemelerle şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için kamuda istihdam hakkını genişlettiklerini belirtti.

Şehit yakınları ve gaziler için sağlanan imkanlara ve kolaylıklara değinen Göktaş, barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla şehit yakınlarına ve gazilere verilen desteklere ilişkin de bilgi verdi.

Göktaş, şehit ve gazilerin emanetleri evlatlarının, geleceğe güvenle yürümesi için her türlü imkanı seferber ettiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"KYK burs önceliğiyle yükseköğrenimlerinde maddi güvence sağlayarak eğitim yolculuklarını kesintisiz sürdürmelerine imkan sunduk. Özel öğretim kurumlarından ücretsiz eğitim imkanını 2024 yılında daha da genişlettik ve ek hizmetlere hiçbir ücret ödemeden erişmelerini temin ettik. Yüzde 3 olan kontenjanı, yüzde 10'a kadar artırdık. Yükseköğrenim katkı payı ve öğrenim ücreti muafiyetiyle aile bütçelerine destek olduk. KYK yurt önceliği sağlanması ve ücret alınmaması uygulamasıyla barınma masraflarını tamamen kaldırdık. Ayrıca, 2023 yılında, YÖK ile işbirliğinde şehit eş ve çocukları ile gazi eş ve çocuklarına vakıf üniversitelerinde ek kontenjan imkanı sağladık. 2025 yılında da yüksek lisans için ayrılan yüzde 3 ek kontenjanı yüzde 10'a kadar çıkardık."

Şehit yakınları ve gazilerin, hayatın her alanında maddi yüklerini hafifletmek için pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, sağlık hizmetlerinden en hızlı ve en kapsamlı şekilde yararlanabilmeleri için önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Göktaş, bakıma ihtiyaç duyan gazilere aylıklarıyla birlikte, 2 net asgari ücret tutarında bakım ücreti ödenmesinin sağladığını, memur ve işçi sendikaları tarafından yardım yapılabilmesi düzenlemesiyle sendikaların şehit yakınlarına ve gazilere doğrudan mali destek sunabilmelerinin önünü açıldığını söyledi.

Detaylarını paylaştığı hakları, şehit yakınları ve gazilere bir vefa borcu olarak gördüklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Devletimizin imkanları çerçevesinde, bu çalışmalarımızı sürdürerek şehit yakınları ve gazilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda şehitlerimizin ve gazilerimizin statülerine ilişkin kapsamlı bir mevzuat altyapısına sahibiz."dedi.

Göktaş, terörden zarar gören siviller ve muharip gazilere ilişkin ayrı ayrı mevzuat düzenlemeleri bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şehit yakınlarımız ve gazilerimizi doğrudan ilgilendiren bu mevzuatın gözden geçirilmesine ilişkin olarak TBMM çatısı altında çalışmalar yürütüyoruz. Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Hulusi Akar'ın başkanlığında yürütülen bu çalışmaya, ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla birlikte katılarak, şehitlik ve gazilikle ilgili hakları güçlendirecek düzenlemeler hazırlıyoruz. Bu kapsamda, şehit yakınları ve gazilerimizden gelen taleplerin titizlikle değerlendirilmesi, mevcut hakların uygulanmasında karşılaşılan sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi, ekonomik ve sosyal hakların iyileştirilmesi genişletilmesi konularını ele alıyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmaların, Terörsüz Türkiye vizyonu ve bu Komisyon'un çalışmalarıyla tam uyum içinde ilerlemesini sağlamayı hedefliyoruz."

"Cumhurbaşkanımızın teşrif edeceği bir 'Terörsüz Türkiye Büyük Millet Buluşması' gerçekleştireceğiz"

Terörsüz Türkiye vizyonunun şehit yakınları ve gaziler ile paylaşılması konusunda önemli çalışmalar başlattıklarını söyleyen Göktaş, "Sürecin en başından beri vurguladığımız gibi, aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz bu sürecin bizzat mimarlarıdır. İnşası için yola çıktığımız birlik ve güven ortamı, yine onların omuzlarında yükselecektir." dedi.

Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin görüşleri, önerileri ve hassasiyetlerinin süreç boyunca yol gösterici olmaya devam edeceğin söyleyerek, şöyle konuştu:

"Şehit yakınları ve gazilerimizin Terörsüz Türkiye idealinin güçlü bir paydaşı olmalarını sağlamak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu kapsamda, önümüzdeki hafta Ahlat'ta da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrif edeceği bir 'Terörsüz Türkiye Büyük Millet Buluşması' gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geleceği bu buluşmaları önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Öte yandan, psikososyal destek programları, eğitim ve farkındalık kampanyaları, toplum temelli dayanışma etkinlikleri, kültürel ve sanatsal etkinlikler. Bugün, Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşikteyiz. Bugün, bu hedef doğrultusunda çocuklarımız için yepyeni bir sayfa açıyoruz. Çünkü biz, bir daha anneler, babalar evlat acısı yaşamasın istiyoruz. Hiçbir evlat babasız büyümesin, hiçbir eş, acıyla sınanmasın istiyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, bir ülkenin en büyük hazinesi, çocuklarının gülüşü ve annelerinin huzurudur. İşte bu nedenle Terörsüz Türkiye, sevgiyle, barışla, kardeşlikle yoğrulmuş bir gelecek projesidir.

Şu hakikati de bir kez daha hatırlatmak isteriz ki şehitlik ve gazilik mertebesi devletin manevi varlığının en yüce nişanelerinden biridir. Milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahiptir. Şehitlerimizin ruhu ancak milletin huzur içinde yaşadığı bir gelecekle şad olur. Gazilerimizin mücadelesi ancak gelecek nesillerin güven içinde büyüdüğü bir Türkiye'yle taçlanır. Komisyon'umuzun çalışmaları, işte bu yüksek sorumluluğun somut adımlarıdır. Burada alınan her karar, yapılan her değerlendirme milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendiren, kardeşlik bağlarımızı pekiştiren bir anlam taşımaktadır. Yürüttüğümüz çalışmalar, sadece bugünün değil, yarınların da güvenli, huzurlu ve adil bir Türkiye'sini inşa etmenin temel taşlarıdır. Komisyon çalışmalarının, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin milletimizin iradesiyle hayata geçmesine büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum."