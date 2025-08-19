Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4. toplantısını tamamladı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; toplantının açılış konuşmasında TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM'nin hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan, hiçbir pazarlığın konusu olmadan bu sürecin bir an evvel bitirilmesi ve bu ülkede ezeli-ebedi kardeşliğin yeniden tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini vurguladı.

Gelinen sürecin hiçbir noktasında da herhangi bir pazarlığın olmadığını, bundan sonra da olmayacağını belirten Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda başlatılan bu sürecin menziline bir an evvel ulaşmasını arzuladıklarını söyledi.

Kurtulmuş, bu süreci zehirlemeye kalkanların olabileceğine dikkat çekerek Türkiye'de milli birliğin güçlendirilerek yola başarıyla devam etmenin önemini ifade etti.

Komisyon toplantısına davetle katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gaziler için yapılan hizmetler ile verilen destekleri içeren detaylı bir sunum yaptı.

Komisyonda ayrıca, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü, Muharip Gaziler Derneği, Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri ve Diyarbakır Anneleri dinlendi.

Komisyonun 5. toplantısı yarın saat 14.00’te gerçekleştirilecek.