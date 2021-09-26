Suriye'de yaşanan iç savaş, milyonlarca insanı mağdur etti. Savaş öncesi 400 bin nüfusa sahip olan İdlib, savaştan sonraki 11 yılda 4 milyon nüfusa ulaştı. Türkiye'nin sınır ötesi destekleriyle 4 milyon kişi hayatını burada sürdürüyor.

Kentteki en büyük sorun ise susuzluk. Türkiye Diyanet Vakfı, sorunu çözebilmek için bölgede 11 su kuyusu açtı.

Metrelerce derine inilerek açılan kuyularda, suya ulaşmak bazı noktalarda uzun zaman alıyor. Bölgede 3 aya yakın tamamladıkları su kuyusu da olduğunu belirten TDV Suriye Koordinatör Yardımcısı Ömer Faruk Uyan, sondaj kayalarının delinmesi ve ilgili yeraltı nehrine ulaşılmasının yer yer ciddi zaman alabildiğini söyledi.

Her bir kuyudan ise en az 1500 kişiye su sağlanıyor

Coğrafi koşullar nedeniyle bir su kuyusunun maliyeti 17 bin 250 dolardan 60 bin dolara kadar çıkabiliyor. Her bir kuyudan ise en az 1500 kişiye su sağlanıyor.

TDV’nin açtığı su kuyularında güneş enerjisiyle elektrik üretimi yapılıyor. Yeraltı nehirlerinden elde edilen su rezerviyle de bölge halkına su temin ediliyor.

Vakfın İdlib'de inşa ettiği briket evlerin depolarına tanklarla su boşaltılıyor. Çadırlarda yaşayan İdliblilerin de su ihtiyacı karşılanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, yıl sonuna kadar birçok ülkede 227 su kuyusunu daha açacak.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Oğuz Karatoprak