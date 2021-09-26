Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST tüm hızıyla devam ediyor.

Emine Erdoğan da TEKNOFEST'e katılan genç mucitlerle bir araya geldi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TEKNOFEST’in gözleri ışıl ışıl enerji dolu genç mucitleri ile bir araya geldik. Ülkemizi her alanda gururlandıran, geleceğimizin mimarlarına başarılar diliyorum."