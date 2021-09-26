Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 04:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emine Erdoğan TEKNOFEST'e katılan gençlerle bir araya geldi
[Fotoğraf: Emine Erdoğan (Twitter)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan genç mucitlerle buluştu.
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST tüm hızıyla devam ediyor.
Emine Erdoğan da TEKNOFEST'e katılan genç mucitlerle bir araya geldi.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"TEKNOFEST’in gözleri ışıl ışıl enerji dolu genç mucitleri ile bir araya geldik. Ülkemizi her alanda gururlandıran, geleceğimizin mimarlarına başarılar diliyorum."
#TEKNOFEST’in gözleri ışıl ışıl enerji dolu genç mucitleri ile bir araya geldik. Ülkemizi her alanda gururlandıran, geleceğimizin mimarlarına başarılar diliyorum. pic.twitter.com/jSMsxKGIv5— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 25, 2021
Etiketler: Emine Erdoğan Teknofest Recep Tayyip Erdoğan
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