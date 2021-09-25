Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 22:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Muş Erbil'de Türkiye-Irak İş Forumu'na katılacak
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaretinin ardından Erbil’e geçti. Erbil’de düzenlenecek ticaret forumuna katılacak olan Mehmet Muş, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile de görüşecek.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bağdat’taki temaslarının ardından Erbil’e gitti.
Bakan Mehmet Muş, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ticaret ve Sanayi Bakanı Kemal Müslim tarafından karşılandı.
Mehmet Muş, Erbil’de gerçekleştirilecek Türkiye-Irak İş Forumu'na katılacak.
Türkiye-Irak İş Forumu'nda, Irak özel sektör temsilcileri ve ilgili bakanlık ve kurumların yetkilileriyle görüşecek olan Muş, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile de bir araya gelecek.
Muş’un ayrıca Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Türkmen Bakan Aydın Maruf ile de görüşmesi bekleniyor.
Ziyaret ile Türkiye-Irak arasındaki ticaret hacminin arttırılması amaçlanıyor.
Etiketler: Mehmet Muş Ticaret Bakanlığı Ticaret Irak
Son Haberler
- 22:40
- 22:37
- 22:45
- 22:21
- 22:16
Sıradaki Haber
Kılıçdaroğlu öğrencilerle buluştu: Size Türkiye'de yaşanacak ortamı sağlayacağım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz