Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bağdat’taki temaslarının ardından Erbil’e gitti.

Bakan Mehmet Muş, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ticaret ve Sanayi Bakanı Kemal Müslim tarafından karşılandı.

Mehmet Muş, Erbil’de gerçekleştirilecek Türkiye-Irak İş Forumu'na katılacak.

Türkiye-Irak İş Forumu'nda, Irak özel sektör temsilcileri ve ilgili bakanlık ve kurumların yetkilileriyle görüşecek olan Muş, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile de bir araya gelecek.

Muş’un ayrıca Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Türkmen Bakan Aydın Maruf ile de görüşmesi bekleniyor.

Ziyaret ile Türkiye-Irak arasındaki ticaret hacminin arttırılması amaçlanıyor.