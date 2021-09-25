Havacılık uzay ve teknoloji festivali Teknofest tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin paydaşlarından biri de TRT.

TRT'nin alanda kurduğu stantlar katılımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Festivalin beşinci gününde TRT Genel Müdürü Prof.Dr. Zahid Sobacı ve TRT Yönetim Kurulu başkanı Prof.Dr. Ahmet Albayrak da TRT standlarını ziyaret etti.

"TEKNOFEST güçlü bir platform"

Sobacı, TEKNOFEST'in milli teknoloji hamlesine katkısına ve teknolojide dışa bağımlılıktan kurtarıcı rol üstlenmesine vurgu yaptı.

"Teknoloji bağımlılığından kurtulmak demek biz biliyoruz ki aslında teknolojiden eğitime savunmadan diplomasiye bağımlılıktan kurtulmak demek. Türkiye'nin tezlerini daha gür sesle dile getirmesi demek. Bu minvalde düşündüğümüzde aslında TEKNOFEST tam da bu denkleme oturan Türkiye'nin uluslararası siyaset bağlamında da iddialarını dile getirmesine zemin hazırlayan güçlü bir platforma işaret ediyor."

Pırıl, Aslan ve arkadaşları, Gönül Dağı’nın mucitleri amca oğulları ve muhteşem uçakları 66, Tozkoparan ekibi, TRT Market, dev ekran yarışmalarımız ve yayınlarımızla #TEKNOFEST’teyiz.

Ülkemizin #MilliTeknolojiHamlesi, çocuklarımızın yarınlarında parlayan bir yıldız olacak. pic.twitter.com/QxG5UCn8FM — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) September 25, 2021

TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT Çocuk'ta yayınlanan TEKNOFEST özel bölümlerini de hatırlattı.

"Biz aslında TRT olarak hem sahada yani festival alanında hem de yayınlarımızla çok büyük bir gayretle bu festivale destek vermeye çalışıyoruz. Özel bir bölüm yaptık biliyorsunuz. TRT Çocuk'un en temel kahramanlarından biri Aslan dolayısıyla "Aslan TEKNOFEST özel bölümü"nü bir hafta boyunca yayınladık. Yayınlamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda TRT Çocuk'un bir diğer kahramanı Pırıl. Pırıl ve arkadaşlarını içeren bir klip hazırladı. Bu klip ve çizgi film bölümümüz de özel bölümümüzle çocukların sadece bu alana misafir olarak değil aynı zamanda katılımcı olarak gelebileceğini mesajını vermek istedik”

"TRT ailesi olarak sahadayız"

TRT Genel Müdürü Profesör Doktor Zahid Sobacı, TRT olarak mümkün olan en büyük desteği verdiklerini de belirtti.

"Aynı zamanda TRT Çocuk'un tüm maskotları burada. TRT 1 yarışması ve Rafadan Tayfa'nın yarışmasını ekranlara yansıtıyoruz. Gönül Dağı dizimizin oyuncuları burada söyleşiler ve fotoğraf çekimleri gerçekleştiriyorlar. Dizimizde "Amcaoğulları 66" isimli bir uçağı da icat ediyorlar. Dolasıyla oyuncağımızı da getirdik İstanbul’a. Yarın Tozkoporan ekibi yine buraya gelecek, festivale gelecek. Aslında biz TRT ailesi olarak sahadayız. Mümkün olan en büyük desteği vermeye çalışıyoruz."

"Festivali kapsayıcı bir şekilde yayınladık"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Albayrak da, TRT'nin paydaşı olduğu TEKNOFEST'in yayınlarla desteklendiğine vurgu yaptı.

"Bizim yayınlamamız bizim için çok önemli, çok değerli bereketli sonuçlara yol açan bir şey. Bu festivali kapsayıcı bir şekilde yayınlayan bizim kurumumuz burada hemfikiriz ve çok mutluyuz ."

TRT stantları TEKNOFEST'in son gününe kadar ziyarete açık olacak.