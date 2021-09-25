CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyareti kapsamında Balçova ilçesinde Bilgisayar ve Plaket Dağıtım Töreni’ne katıldı.

Törende 2021 YKS’de başarılı olarak üniversiteyi kazanan 460 öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Törende gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sizden istediğim sadece bir şey var; sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Bazen gençlerimiz üniversiteyi bitirdikten sonra yurt dışına gidip daha iyi olanaklar sağlayabilirim diye düşünüyor.

Size sözüm söz, Türkiye’de yaşanacak ve çalışacak ortamı sizlere sağlayacağım. Bundan kesinlikle emin olmanızı istiyorum. Eğer babalarımız eğer dedelerimi Kurtuluş Savaşı’nı en zor koşullarda verdilerse ve bu güzel Türkiye’yi bizlere ve sizlere armağan ettilerse bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yok." ifadelerini kullandı.