Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 10:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı.
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandoların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/2QCARjRuaO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 26, 2021
Etiketler: Son Dakika Terörle Mücadele PKK/YPG Milli Savunma Bakanlığı
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