Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 10:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk Konseyi Dışişleri Bakanları İstanbul'da toplanacak
Ankara'nın yoğun Afganistan diplomasi trafiği devam ediyor. Türk Konseyi Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin daveti ile olağanüstü toplanacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan konulu Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle 27 Eylül 2021 tarihinde Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenleneceği belirtildi.
Afganistan’daki güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantıya Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci Macaristan Dışişleri Bakanları katılacak.
Bakan Çavuşoğlu'nun toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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