Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30'uncu yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlığın, yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi;

Bugün, dost ve kardeş Azerbaycan’la diplomatik ilişkilerimizin yeniden tesisinin 30’uncu yıldönümünü kutlamaktayız.

Azerbaycan, Cumhuriyetimizin 68. Yıldönümünü kutladığımız 29 Ekim 1991 tarihinde, uluslararası camianın eşit haklara sahip bir üyesi olduğuna dair iradesini kuvvetli biçimde ortaya koymuş ve o gün bize adeta çifte bayram yaşatmıştır.

'Azerbaycan ile diplomatik ilişki kuran ilk ülke Türkiye olmuştur'

Nitekim Türkiye vakit geçirmeksizin Azerbaycan Cumhuriyeti’ni resmen tanımış ve Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yeniden Diplomatik İlişkiler Tesisi Hakkındaki Protokol’ün imzalanmasıyla iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler başlatılmıştır. Bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Azerbaycan ile diplomatik ilişki kuran ilk ülke Türkiye olmuştur.

Aradan geçen otuz yıl boyunca Türkiye, iyi günde de kötü günde de dost ve kardeşi Azerbaycan’ın yanında olmuş; bunu, kahraman Azerbaycan Ordusu’nun 44 günlük Vatan Muharebesi’yle topraklarını işgalden kurtarması sonrasında duyduğu büyük sevinçle bir kez daha göstermiştir. 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine çıkartılan ilişkilerimizi şekillendiren bu irade, bundan sonra da devam edecektir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimiz” ifadesine ve Umummillî Lider Haydar Aliyev’in dile getirdiği “Tek millet, iki devlet” şiarına yakışan yaklaşım da budur.

'Yakın işbirliği, ortak bölgelerinde barış ve istikrarın da büyük bir güvencesi haline gelmiştir'

Bugün 30 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye ile çok daha güçlü bir Azerbaycan mevcut olup, iki ülkenin kardeşliği ve yakın işbirliği, ortak bölgelerinde barış ve istikrarın da büyük bir güvencesi haline gelmiştir.

Azerbaycan’la diplomatik ilişkilerimizin yeniden tesisinin 30’uncu yıldönümünü kutlarken, geleceğe güvenle bakıyor, ortak refah ve kalkınma yolunda birlikte çalışma irademizi teyit ediyoruz.