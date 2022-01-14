Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 08:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Nebati: Enflasyon Haziran 2023'te tek hane olur
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon ocakta pik yapar ama Haziran 2023'te tek hane olur. Kur korumalı mevduat tutarı 126 milyar TL'ye ulaştı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bloomberg'e konuştu.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:
Enflasyon Ocak'ta pik yaoar ama Haziran 2023'te tek hane olur.
Kur korumalı mevduat tutarı 126 milyar TL'ye ulaştı. Kur korumalı mevduata 300 bin kişi katıldı. Günde 10 milyar TL sisteme dahil oluyor. Katılımın yaklaşık yüzde 15'i döviz hesaplarından.
KDV uygulamasında sadeleşme sağlayacağız.
Etiketler: Ekonomik Düzenlemeler Nureddin Nebati Enflasyon
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