Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Grizu-263A paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A"nın uzaya fırlatılmasına ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaya fırlatılan Grizu-263A cep uydusuyla ilgili paylaşımda bulundu.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1'inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kaydetti.
2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1’inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 13, 2022
Türkiye’den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/2swUqWCokM
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