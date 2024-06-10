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TRT Haber 10.06.2024 08:07

Türkiye - Azerbaycan ilişkileri gelişiyor

Türkiye ile Azerbaycan'ın diplomatik ilişkilerinin tesisinden bu yana 32 yıl geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev döneminde iki ülke arasındaki ilişkilerde büyük bir atılım yaşandı. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, stratejik müttefiklikle taçlandırıldı.

Türkiye - Azerbaycan ilişkileri gelişiyor

Liderlerin yakın dostluğu ve güçlü iradesi, halklar arasındaki kardeşlik bağları ve birçok alanda hayata geçirilen iş birlikleri. Türkiye ve Azerbaycan "bir millet, iki devlet" ilkesiyle ilişkilerini üst düzeyde tutmayı sürdürüyor.

Türkiye, 1991 yılında Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 14 Ocak 1992'de tesis edildi. O günden bu yana da sürekli gelişti. Türkiye'nin siyasi, askeri ve ekonomik tecrübeleri Azerbaycan'la paylaşıldı.

Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri stratejik müttefiklik seviyesinde

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Haziran 2021'de Şuşa'yı ziyaretiyle ilişkiler yeni bir boyut kazandı. Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile Şuşa Beyannamesi'ne imza attı. Böylece ilişkiler 'stratejik müttefiklik' seviyesine çıkarıldı.

Türkiye, Azerbaycan'ın en önemli ticari ortaklarından biri

İkili ticaret hacminde geçen yıl ilk kez 7 buçuk milyar dolara ulaşıldı. Karşılıklı yatırımlar 34 milyar doları aştı. Türk müteahhitlik firmaları Azerbaycan'da bugüne kadar yaklaşık 19 milyar dolar değerinde 526 proje üstlendi.

Türkiye ve Azerbaycan uzun yıllardır ortak enerji ve ulaştırma projelerine sahip

Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı, Türkiye ile Avrupa'ya doğal gaz iletimini sağlayan TANAP ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı bunlardan başlıcaları.
Yeni hedef ise iki ülkeyi kara ve demir yoluyla birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'nun kısa sürede tamamlanması.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın iki önemli ülkesi olan Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve yeni projelerle daha da geliştirilmesi planlanıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün Türkiye'ye gelecek
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